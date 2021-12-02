Ветеранам Севастополя выплатят 58 млн рублей по распоряжению Путина

По 50 тысяч рублей получат ветераны

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении Севастополю 58 млн рублей на единовременные выплаты ветеранам и приравненным к ним жителям осажденного города в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Деньги будут выделены из резервного фонда госбюджета.

«Для предоставления указанных средств бюджету Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя», – сказано в тексте документа.

Как уже сообщалось, губернатор Михаил Развожаев обратился к президенту с просьбой поддержать жителей осажденного Севастополя дополнительной выплатой.

В этом году отмечается 80-я годовщина с начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, которая началась 29 октября 1941 года.

Ольга Сурикова