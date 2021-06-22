Севастополь ввел новые антиковидные запреты

Власти отреагировали на увеличение количества заболевших коронавирусом

В Севастополе ужесточили ограничительных меры, связанные с ростом в городе заболеваемости COVID-19. Новые запреты коснуться развлекательных центров, объектов общественного питания и размещения отдыхающих. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя 22 июня.

В соответствии с этим документом, до 31 июля в досуговых центрах города запрещены развлекательные мероприятия, в том числе детские. На этот же период приостановлена деятельность палаточных лагерей на территории региона и работа кальянных, в том числе доставка кальянов на дом. Бракосочетания до конца июля разрешены только при условии, если количество человек на церемонии не будет превышать пятнадцати (включая работников ЗАГСа).

Кроме того, с 28 июня будет запрещена торговля съестным в кинотеатрах, а также работа ресторанов, буфетов и кафе в ночное время (с 23-00 до 8-00). При этом запрет по-прежнему не распространяется на торговлю едой навынос и на предприятия общественного питания, расположенные на территориях объектов транспортной инфраструктуры)

Запрещаются городские мероприятия, за исключением проводимых по распоряжению губернатора. Полностью запрещаются публичные и культурно-досуговые мероприятия. Спортивные мероприятия на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях разрешается проводить при обеспечении их наполняемости на 50%.

Разрешается проведение экскурсий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, только если одновременно на объекте присутствуют до 30% посетителей от возможного количества, обусловленного вместимостью помещения.

Показ кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей и концертов в закрытых залах возможен при условии их наполненности до 50% и обеспечении социальной дистанции 1,5 метра (за исключением членов одной семьи).

Отдельно запреты прописаны и для объектов размещения. С 28 июня запрещено заселять в отели и гостиницы организованные группы детей. За исключением учреждений, которые включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

В отели и гостиницы до 15 июля туристам можно селиться только с предоставлением справки о прохождении ПЦР-теста (максимум за три дня до заселения). А уже с 16 июля заселиться можно будет только имея на руках сертификат о прививке от COVID-19 или справку о наличии антител, выданную не позднее чем за 30 дней до заселения.

Ольга Сурикова