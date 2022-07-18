В Ялте мужчина с девочкой сорвались со скалы

Девочка скатилась с высоты 7 метров

В Ялте, в районе ущелья Темиар, с крутого склона сорвались мужчина и несовершеннолетний ребенок. Пострадавшим оказывали помощь сотрудники аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Во время прогулки девочка скатилась по крутому склону 7 метров и оказалась на узком выступе, а мужчина упал с высоты около 4 метров.

Ребенка эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

«Спасатели спустились к пострадавшему мужчине, оказали ему первую помощь: провели иммобилизацию поврежденных конечностей и наложили воротник Шанца. После чего, с использованием альпинистского снаряжения на специальных носилках подняли пострадавшего, 1992 года рождения в безопасное место и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасательная операция длилась более 4 часов.

Напомним, в Севастополе унесло ветром двух человек в море в районе Ласпи.

Ольга Сурикова