Развожаев не доволен состоянием остановочных павильонов в Севастополе

Не видел ни одну помытую

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поднял вопрос нелицеприятного состояния остановочных комплексов, в том числе и за городом. Свои замечания он высказал 18 июля в ходе аппаратного совещания директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павлу Иено.

«Продолжают оставаться в неудовлетворительном состоянии, особенно эти стекляшки, пыльные. Так не должно быть. На трассах это со временем нужно будет поменять. Не знаю, кому пришла в голову эта дизайн-конструкция. В городе еще как-то смотрится, есть возможность регулярно ухаживать. На трассах ставить стеклянные павильоны не очень правильно», — отметил Развожаев.

На уточнение Иено о том, что за городом остановки приходиться мыть почти каждый день, губернатор ответил, что она трассе не заметил еще ни одного вымытого павильона, но сделал оговорку, что ему просто «наверное, не везет».

В своем докладе глава департамента рассказал, что во время инвентаризации остановочных комплексов, установлено, что в городе 795 остановочных пункта, из них 501 оснащен автопавильонами. При этом не все остановочные пункты соответствуют требованиям. В частности, не все освещаются, имеют заездные карманы, а также оборудованы заездами для маломобильных групп.

В 2о21 году были заменены 60 автопавильонов, дополнительно было затем еще новых 33 установлены. В 2022 году запланирована установка также 60, из которых уже 26 появились на дорогах.

Иено также отметил, что на Фиолентовском и Монастырском шоссе после ремонта предлагается обновить или установить павильоны за счет выделения средств из резервного фонда госбюджета. Не хватка составляет 36 остановок.

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Глава города дал поручение рассмотреть возможность освещения данных дорог и синхронизации работ совместно с прокладкой асфальта.

Ольга Сурикова