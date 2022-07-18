В Ласпи двух человек унесло в море

Ветром

Сегодня утром, в 07:39, на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи двум людям.

Их ветром уносило в открытое море на каяке и надувной лодке, в акватории бухты Ласпи.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» Центра.

Спасатели нашли пострадавших, эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась, уточнили в пресс-службе спасателей.

Напомним, в Сакском районе Крыма погибли двое детей — их унесло на матрасе в море.

Ольга Сурикова

Фото:pexels.com