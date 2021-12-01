В Севастополе пьяные хулиганы разгромили «умную» остановку на Ушакова

Дебоширам по 19 лет

В Севастополе задержали троих мужчин, которые в пьяном состоянии разгромили «умную» остановку общественного транспорта на площади Ушакова и находящийся в ней платежный терминал.

Прибыв на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что дебоширы успели скрыться, однако их быстро нашли в одном из расположенных неподалеку питейных заведений.

Задержанным оказалось по 19-20 лет. Их передали полицейским.

Напомним, в Севастополе подростки разгромили общественный туалет в сквере на улице Николая Музыки.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Росгвардии в Севастополе и Крыму