В Анапе открыли пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута у Керченского пролива

Как сообщили в мэрии Анапы, в городе открыли целый пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута после ЧП с танкерами вблизи Керченского пролива.

Волонтеры и ветеринары отмывают птиц от мазута и оказывают им необходимую помощь.

«Большинсво птиц уже имеют химические ожоги на коже и большинство имеют проблемы с глазами, так как в глаза попадает моющее средство и крахмал», — рассказала врач-ветеринар Анна Лютен.

Добавив, что надо решать этот вопрос. Возможно, будут просить людей, которые от чистого сердца помогают птицам и несут их волонтерам, чтобы они сами отмывали оперативно их дома и затем уже приносили в пункт, где врачи окажут им квалифицированную помощь, передает ТАСС.

Ранее экологи зафиксировали случай гибели дельфина после разлива мазута в районе Анапы.

Фото: скриншот с видео ТАСС.