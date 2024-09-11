Минобороны уничтожила группу украинских диверсантов, попытавшихся захватить буровую вышку на северо-западе Крыма

Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, охраняющими вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных.

Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых сослуживцев.

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Дарья Тимофеева