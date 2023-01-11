В украинских школах Чебурашку объявили врагом и «оккупантом»

В киевских школах после выхода в прокат в России фильма «Чебурашка» появились плакаты, в которых главный герой повести Эдуарда Успенского назван «оккупантом», сообщается в Telegram-канале сайта «Украина.ру».

На опубликованной снимке виден плакат с перечеркнутым изображением Чебурашки. Подпись предлагает тем, кому нравится персонаж, ехать в Россию. Скорее всего такая реакция вызвана активным интересом детей в Украине к новому российскому фильму.

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. При этом «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом, сборы уже превысили 3 млрд рублей по данным на 8 января.