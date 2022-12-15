В Днепре появились появились бигборды «Деда Мороза никогда не существовало»

В Украине решили объявить войну еще и Деду Морозу. Вот такие бигборды появились в жилом массиве в Днепре (Днепропетровске).

Сказочный персонаж попал в опалу, видимо, из-за «связей» этого героя Нового года с Россией и СССР.

Как известно, Дед Мороз – это вымышленный советский персонаж. В Украине пытаются внедрять своего рождественско-новогоднего героя– Святого Николая, который также известен как Николай Чудотворец. По традиции ежегодно в ночь с 18 на 19 декабря он приносит послушным деткам сладости.

Ольга Сурикова