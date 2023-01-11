В Севастополе вор-рецидивист позарился на игровую приставку

В Севастополе оперативники задержали мужчину за кражу игровой консоли с торговой витрины во время Рождественских праздников.

В полиции установили, что 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, прогуливаясь по торговому залу и присмотрел себе игровую приставку, но платить за нее не собирался.

Делая вид, что выбирает продукцию, он снял противокражную систему с одного из товаров стоимостью 14 тысяч рублей, положил его в пакет и скрылся.

Украденное он в итоге сбыл в комиссионный магазин. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе местный житель совершил разбойное нападение на цветочный магазин.

Ольга Сурикова