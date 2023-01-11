В Севастополе оцепили территорию из-за обнаруженной бомбы

В Нахимовском районе районе Севастополя 11 января в восемь утра был обнаружен взрывоопасный предмет. На территории СТ «Солнышко» находилась немецкая авиационная бомба SD-50 времен Великой Отечественной войны.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю переведено в режим чрезвычайной ситуации. Опасная территория оцеплена, сообщили в ведомстве.

Установлено, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку. Находка будет транспортирована на спецполигон для последующего уничтожения путем контролируемого подрыва. Запланировано заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя. Организована работа оперативного штаба, к месту направлена оперативная группа Главного управления.

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Ольга Сурикова