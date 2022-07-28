В ТЦ «Ниагара» упавший на посетителя рабочий трудился неофициально

Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела
Прокуратура Севастополя контролирует проверку по факту несчастного случая в торговом центре «Ниагара». Уже выявлены нарушения трудового законодательства.
Как уже сообщалось, в ТЦ «Ниагара» 27 июля на случайного посетителя со строительных лесов упал рабочий.
Мужчина 1996 года рождения проводил там отделочные работы. Находясь на лесах, он не удержал равновесие и упал в лестничный проем на проходящего мимо посетителя 1975 года рождения. Оба мужчины доставлены ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» с переломами и иными телесными повреждениями.
«По предварительной информации рабочий был неофициально привлечен к исполнению трудовых обязанностей одним из субъектов хозяйствования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Также специалистами Государственной инспекции труда Севастополя будет дана оценка полноты исполнения работодателем требований законодательства об охране труда.
В настоящее время решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Прокуратурой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого по ее результатам, заключили в ведомстве.
Ольга Сурикова