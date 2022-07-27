В торговом центре Севастополя рабочий упал со второго этажа на посетителя

Официальных комментариев пока нет

В севастопольского торговом центре «Ниагара», который расположен на Вакуленчука, произошло ЧП: на случайного посетителя со строительных лесов упал рабочий. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Правоохранительные органы, которые работают на месте, пока официальных комментариев не дают.

Люди, которые были в этот момент в торговых залах рассказали, что рабочий делал ремонт в помещении на втором этаже. Он поскользнулся и упал с высоты 15 метров на проходившего внизу мужчину.

Обоих с разными травмами забрала скорая, уточняется со слов очевидцев.

Напомним, в Севастополя на днях в аквапарке «Зурбаган» чуть не утонул ребенок, на месте не оказалось спасателей.

Ольга Сурикова