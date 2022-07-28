В Севастополе задержан пьяный водитель, рассчитывавший на свое «липовое» удостоверение полицейского

На трассе выделывал виражи

В Севастополе сотрудники ДПС задержали пьяного водителя автомобиля «Mersedes» с поддельным служебным удостоверением. Ему грозит уголовный срок.

Его история началась с того, что вечером экипажу ДПС поступила информация от других водителей, что на участке автодороги «Ялта-Севастополь» передвигается автомобиль «Mersedes», водитель которого совершает опасные маневры и предположительно находится в состоянии опьянения.

Сотрудники ГАИ обнаружили указанное ТС и остановили для проверки. За рулем оказался 45-летний мужчина, который имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался и продемонстрировал служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа.

Водитель таки был освидетельствован. А в ходе проведенной проверки на месте происшествия сотрудники ДПС обнаружили, что предъявленное им служебное удостоверение имеет признаки подделки.

«Водитель был отстранен от управления и задержан, поддельное удостоверение изъято, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На водителя иномарки составлен административный материал. Ему грозит штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также на него заведено уголовное дело за подделку документов, за это он может получить реальный срок.

Напомним, в Севастополе судили молодого крымчанина, который изготовил и использовал поддельные удостоверения сотрудника спецслужб.

Ольга Сурикова