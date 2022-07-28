В Севастополе снова меняют закон «О тишине»

На сайте правительства Севастополя размещено извещение о внесении изменений в городской закон «О тишине», которые расширят действие документа на садовые товарищества.

Расширив список защищаемых от шума территорий, депутаты также хотят изменить нормы, которые разрешали шуметь в определенные время в выходные и праздничные дни, например, для ремонта.

Если изменения, предложенные депутатами, будут поддержаны, то в выходные и праздничные дни будет запрещено независимо от времени суток.

Напомним, в июле 2021 года в севастопольский закон «О тишине» внесли изменения, которые ограничивали временные рамки в выходные для проведения ремонтных работ в квартирах (10:00 – 13:00 и 15:00 — 19:00), а также внесли в защищаемые от действий, нарушающих тишину и покой, территории Матросского и Приморского бульваров.

Дмитрий Островский