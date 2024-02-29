В центре Севастополя парикмахер со шваброй помогла задержать дебошира, находившегося в федеральном розыске

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, нетрезвый мужчина, находясь под воздействием веществ, устроил скандал в одной из парикмахерских Ленинского района. Сначала он нецензурно выражался и угрожал персоналу, затем снял с себя верхнюю одежду и стал демонстрировать многочисленные татуировки. Некоторые из них содержали нацистскую символику, запрещенную в России.

Одна из сотрудниц попыталась успокоить посетителя шваброй, а другая оперативно вызвала правоохранителей. Росогвардейцы доставили буйного гражданина в отдел полиции.

Им оказался 44-летний уроженец Свердловской области, ранее неоднократно судимый и находившийся в федеральном розыске.

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Ольга Сурикова