В Севастополе жители сами задержали дебошира, выкрикивавшего проукраинские лозунги

В Севастополе местные жители самостоятельно задержали неадекватного мужчину, который публично скандировал проукраинские лозунги. Соответствующая информация содержится в материалах Ленинского районного суда, пишет ForPost.

Очевидцы рассказали, что в парке Победы внимание людей привлек пьяный мужчина, который скандировал проукраинские лозунги, а также оправдывал взрыв на Крымском мосту.

Такое поведение вызвало негодование окружающих, они расценили его как дискредитирующее российских военных и СВО. Дебошир был задержан и передан полиции.

Позже он предстал перед судом, где признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановлением Ленинского районного суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Читайте также: В Севастополе за дискредитацию военных РФ девушка заплатит штраф 30 тысяч рублей

Ольга Сурикова