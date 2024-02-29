Путин: мужество и искренность крымчан и севастопольцев вызывает гордость

В мире
29-02-2024
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Энергия, мужество, искренность жителей Крыма, Севастополя и Донбасса вдохновляют и укрепляют уверенность в том, что Россия все преодолеет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию.
 
Глава государства напомнил, что в этом году десять лет Русской весне.
«И сейчас энергия, мужество, искренность героев-крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», — сказал Путин.

 

 

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