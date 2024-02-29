Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на Германию

По сведениям Bild, в немецком правительстве составили план из четырех этапов, предполагающий атаку России на Германию. Путин прежде опровергал планы нападать на страны НАТО, указывая: для этого «нет никаких резонов»

«Первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, чтобы дестабилизировать западное общество. Вторая фаза — маневры войск на границах НАТО с усилением шпионажа», — пишет Bild.

Третья фаза предполагает точечные удары с применением конвенционального и не конвенциональных вооружений, большое количество космических спутников уничтожается.

Четвертая фаза, по версии издания, будет заключаться в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве.