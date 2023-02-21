В центре Севастополя мужчина сгорел в своем доме

Сегодня утром 21 февраля от очевидцев поступило сообщение о том, что по улице Керченская горит частный жилой дом.

К месту выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 2-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

По прибытии подразделений информация подтвердилась. Предварительно, площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

При обследовании помещений в одном из них был обнаружен человек без признаков жизни. Бригадой скорой медпомощи констатирована его смерть.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю