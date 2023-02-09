В Севастополе на пожаре в частном доме погиб человек

В Севастополе вечером в воскресенье, 5 февраля, очевидцы сообщили в городское управление МЧС, что горит дом по улице Каспийской.
По прибытии подразделений обнаружено горение кровли частного жилого дома. В 21:25 пожар локализован на площади 35 квадратных метров.
При разборке конструкций обнаружен человек без признаков жизни. Бригадой скорой медицинской помощи констатирована его гибель.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Севастополе во время пожара в заброшенном доме на улице Тарутинской, в Нахимовском районе, погиб человек.
Ольга Сурикова