В Севастополе на пожаре в частном доме погиб человек

В Севастополе вечером в воскресенье, 5 февраля, очевидцы сообщили в городское управление МЧС, что горит дом по улице Каспийской.

По прибытии подразделений обнаружено горение кровли частного жилого дома. В 21:25 пожар локализован на площади 35 квадратных метров.

При разборке конструкций обнаружен человек без признаков жизни. Бригадой скорой медицинской помощи констатирована его гибель.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Севастополе во время пожара в заброшенном доме на улице Тарутинской, в Нахимовском районе, погиб человек.

Ольга Сурикова