Развожаев: Путин сказал о Севастополе и Крыме, как следующей цели нацистов после Донбасса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев записал видеокомментарий обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Развожаев подчеркнул, что президент отдельно уделил внимание тому, что Украина до начала СВО планировала атаку на Крым.

«Яркая, энергичная, полная любви к России речь президента. Глава государства сказал о Севастополе и Крыме, как следующей цели нацистов после Донбасса. Это если у кого-то еще оставались вопросы зачем было необходимо проведение СВО», — отметил губернатор.