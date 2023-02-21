Развожаев: Путин сказал о Севастополе и Крыме, как следующей цели нацистов после Донбасса

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев записал видеокомментарий обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.
Развожаев подчеркнул, что президент отдельно уделил внимание тому, что Украина до начала СВО планировала атаку на Крым.
«Яркая, энергичная, полная любви к России речь президента. Глава государства сказал о Севастополе и Крыме, как следующей цели нацистов после Донбасса. Это если у кого-то еще оставались вопросы зачем было необходимо проведение СВО», — отметил губернатор.
При этом он считает, что главной темой речи президента стала не специальная военная операция, а развитие России.
«Мне кажется, что главный лейтмотив послания: инвестируй, вкладывай и развивай свою Родину!», — написал Развожаев.
Читайте также: В России вводятся новые меры господдержки участников спецоперации
Ольга Сурикова