В СТ «Энергетик-1» убрали ртуть спустя 2,5 месяца

Директор горхоза Евгений Горлов отчитался о ликвидации разлива ртути в СТ «Энергетик – 1», который обнаружили 2,5 месяца назад. Об этом сообщает телеканал «НТС».

На решение проблемы городские власти выделили из резервного фонда правительства 8,5 миллионов рублей. По словам Горлова, загрязненный ртутью грунт, вывезли на специальный полигон под Симферополем, где землю будут очищать на протяжении 11 месяцев.



«Грунт, который отсюда вывезли, будет 11 месяцев ещё перерабатываться. Соответственно, работа ещё не закончилась, она будет дальше проводиться. К тому же поражённый грунт нельзя транспортировать обычным транспортом. Это должна быть специализированная техника, потому что всё-таки пары ртути ядовиты для окружающей среды и техники, которую потом тоже нужно очищать. В том числе и людей надо подготавливать. Должны быть специализированные люди, лицензируемый вид деятельности предприятия, которое этим занимается», — рассказал Горлов.

Как утверждает подрядчик, сейчас территория, где произошёл разлив безопасна. Это подтверждают и свежие пробы. За время работ был снят слой около 20 сантиметров на площади в 60 квадратных метров. Грунт пришлось снимать два раза.

«После этого были проведены дополнительные действия по снятию ртути и выявлению источников опасности. После этого было сделано ещё несколько проб, которые показали отсутствие ртути. После вывоза всех отходов и обработки химией, специальным веществом, было произведено обследование воздуха. 29 числа было произведено обследование воздуха, которое показало, что паров ртути в воздухе тоже нет», — рассказал генеральный директор подрядчика Кирилл Борисов.

Тем не менее, жители СТ хотят добиться, чтобы источник опасного мусора – гаражный кооператив «Вымпел — 2» убрали, поскольку от туда в жилой массив постоянно попадают разного рода отходы, чему и стала примером емкость с ртутью, которую нашли дети.

Напомним, 15 мая этого года возле одного из участков СНТ «Энергетик-1» зафиксирован факт разлива ртути, относящейся к отходам 1 класса опасности. Ситуация была признана чрезвычайной.

Тем не менее, 8 июля прокуратура Севастополя после публикаций в СМИ провела проверку в СНТ «Энергетик-1» относительно исполнения законодательства в сфере обращения с опасными отходами. Ведомство потребовало незамедлительно принять меры по демеркуризации.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский