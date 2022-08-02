Шлагбаум на парковке возле «Аквамарина» переехал и остался

Платная парковка продолжила работу

История с демонтажем шлагбаума, который установлен на въезде на парковку возле отеля «Аквамарин», получила неожиданный поворот. В ответ на информационный запрос «Севкора» о сроках демонтажа незаконно установленной преграды в департаменте городского хозяйства сообщили о том, что арендатор земельного участка выполнил предписание.

Комиссия горхоза рекомендовала собственнику демонтировать или перенести незаконно размещенный объект.

«Объект некапитального строительства с территории земель находящихся в государственной собственности был демонтирован и перенесен в границы земельного участка, находящегося во владении на праве собственности», — говорится в ответе департамента.

Шлагбаум был перенесен на другую сторону въезда на парковку и на несколько метров вглубь парковки.

Напомним, территорию парковки возле отеля «Аквамарин», площадью 3 316 кв.м, взял в аренду с обязательством благоустроить индивидуальный предприниматель Рыбец Михаил Анатольевич. А в аренду сдает участок Акционерное общество «Крымский электротехнический завод «Сатурн». За въезд на парковку с конца июня берется плата 200 рублей. В департаменте городского хозяйства сообщали, что собственник должен демонтировать шлагбаум, который был установлен незаконно.

Ольга Сурикова