Жители проспекта Античный вышли на митинг против ярмарки в Динопарке

Люди ищут все способы защитить свой двор

Уже несколько недель продолжается противостояние жителей домов на проспекте Античный с арендатором участка, который возводит торговые ряды на границе Динопарка и территории с домом Античный,8.

Люди вышли уже с плакатами «Руки прочь от Динопарка» и «Нет ярмаркам во дворах домов», чтобы еще как-то привлечь внимание к своей проблеме. Они апеллирует к тому, что возведение ярмарки «Народная» на зеленой зоне рядом с их домом противоречит всем нормам и правилам, а также объект должен располагаться по другому адресу: Корчагина,16.

«Почему адрес фактического нахождения не соответствует заявленному? Второй вопрос – наличие технических возможностей подключения к электроснабжению и водоснабжению, канализации. Также момент по поводу утилизации мусора. И, само собой, соответствующий вопрос от жильцов поступает – это как будет организация подъездов, тишина и санитария», — рассказал в комментариях телеканалу «НТС» директор управляющей компании ООО «Наш дом» Сергей Зеленский.

Жители близлежащих домов настаивают, что данная территория должна оставаться зоной парка и целесообразнее здесь было бы поставить еще одну детскую площадку. Они уже направили запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить заключение ведомства – соответствует ли ярмарка «Народная» санитарно-эпидемическим и экологическим нормам, а также коллективное письмо губернатору.

Напомним, во время последнего эфира на телеканале «СТВ» губернатор Севастополя Михаил Развожаев обещал выехать на место лично и проверить законность возведения торговых рядов возле Динопарка.

Ольга Сурикова