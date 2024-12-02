В смертельном ДТП на «Тавриде» погибли два человека

На трассе «Таврида» водитель решил поехать по встречке, что привело к смертельному ДТП.

По предварительной информации МВД Крыма, 1 декабря в 21:06, на «Таврида», в Бахчисарайском районе водитель 1971 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ 2101», двигаясь со стороны Севастополя по неустановленным причинам «осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением», где столкнулся с «Мерседес — Бенц» под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате ДТП 53- летний водитель и 29-летний пассажир транспортного средства «ВАЗ» смертельно травмированы.

Отметим, смертельные ДТП на «Тавриде» не редкость. Недавно водитель врезался в ограждение, а потом его сбили на трассе «Таврида».

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Ольга Сурикова