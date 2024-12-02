Центр Севастополя остался утром без света

Сегодня утро часть потребителей центральной части города остались без электроэнергии.

Как сообщили в «Севастопольэнерго», в 07:06 2 декабря произошло технологическое нарушение в электрических сетях .

Обесточены потребители — ул. Пожарова, ул. Руднева, ул. Ручьевая.

Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании

При этом, по данным Севстара, без света остались и жители улиц Ленина, Нахимова и Советской.

В 07:19 2 декабря произошло технологическое нарушение в электрических сетях «Севастопольэнерго».

Обесточены были потребители — частично пр. Нахимова, ул. Ленина, ул. Луначарского.

В 08:29 электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили в «Севастопольэнерго».

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