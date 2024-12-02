Центр Севастополя остался утром без света

Сегодня утро часть потребителей центральной части города остались без электроэнергии.
Как сообщили в «Севастопольэнерго», в 07:06 2 декабря произошло технологическое нарушение в электрических сетях .
Обесточены потребители — ул. Пожарова, ул. Руднева, ул. Ручьевая.
Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения, добавили в компании
При этом, по данным Севстара, без света остались и жители улиц Ленина, Нахимова и Советской.
В 07:19 2 декабря произошло технологическое нарушение в электрических сетях «Севастопольэнерго».
Обесточены были потребители — частично пр. Нахимова, ул. Ленина, ул. Луначарского.
В 08:29 электроснабжение потребителей восстановлено, сообщили в «Севастопольэнерго».