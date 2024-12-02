В Севастополе вокруг лестниц у собора Петра и Павла начали возводить забор

Лестницы в районе храма Петра и Павла на центральной городской горке подлежат капительному ремонту, контракт на его проведение подписан. Рабочие начали устанавливать конструкции и скоро там появится строительный забор.
Проект восстановления лестниц обсуждался на Архитектурно-художественном совете еще в конце весны.
Лестницы находятся в зоне исторического поселения, и предметом охраны является и их материал, и конструктивные решения. Менять плитку планируется на такую же.
По итогам тендера, ремонт будет проводить фирма «Авес-строй», которая занималась капремонтом сквера здесь же возле собора. Срок окончания работ 1 сентября 2025 года.
Ольга Сурикова