В Севастополе вокруг лестниц у собора Петра и Павла начали возводить забор

Лестницы в районе храма Петра и Павла на центральной городской горке подлежат капительному ремонту, контракт на его проведение подписан. Рабочие начали устанавливать конструкции и скоро там появится строительный забор.

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Проект восстановления лестниц обсуждался на Архитектурно-художественном совете еще в конце весны.

Лестницы находятся в зоне исторического поселения, и предметом охраны является и их материал, и конструктивные решения. Менять плитку планируется на такую же.

По итогам тендера, ремонт будет проводить фирма «Авес-строй», которая занималась капремонтом сквера здесь же возле собора. Срок окончания работ 1 сентября 2025 года.

Ольга Сурикова

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