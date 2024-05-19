В Севастополе фактически проживает более 700 тысяч человек

Согласно заявлению вице-губернатора Александра Кулагина, фактическая численность населения Севастополя, включая скрытых жителей, на сегодня достигает примерно 700 тысяч человек, что на 12–15% превышает официальные данные.

Люди из различных мегаполисов, таких как Москва, переехали в город, но не оформили место жительства здесь, оставаясь постоянными жителями Севастополя.

Понятно, что реальная численность постоянных жителей города значительно выше на 12-15%, чем указано в официальной статистике.

Таким образом, возможно, в городе фактически проживает чуть более 700 тысяч человек, но это число не постоянно, поскольку люди приезжают и уезжают, отметил замгубернатор.

Согласно Кулагину, в регионе замедляется прирост населения из-за начала специальной военной операции.

Однако динамика все еще является положительной, преимущественно за счет прибытия людей из новых регионов РФ. Недавно в основном приезжали люди из Сибири и Урала, а сейчас увеличился поток из Донбасса и Херсонской области.

Они находят себе жилье и остаются здесь постоянно. Приток из материковой России уменьшился, в то время как из новых регионов он остается стабильным и даже увеличивается в процентном отношении. Кулагин подчеркнул, что эти изменения происходят в последние годы.

Напомним, презентация проекта генплана Севастополя состоялась в прошлом году на заседании Градостроительного совета.

В этом году планируется принять генплан, который предсказывает увеличение населения города Севастополя до 800 тысяч человек к 2046 году.

Генплан состоит из 11 томов и определяет размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства и производственных площадок. Губернатор Михаил Развожаев отметил, что генплан учитывает все изменения, влияющие на развитие города.

Фокус сосредоточен на улучшении инфраструктуры для садовых товариществ, включая развитие земель сельхозназначения в районе Фиолента. Существующие функциональные зоны, границы и использование земельных участков не затрагиваются генпланом, что может создать проблемы с доступом к социальным, коммунальным и транспортным услугам.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pxhere