В ночь с субботы на воскресенье Севастополь был подвергнут массированной ракетной атаке, снова совершенной киевским режимом.

Местные власти сообщают, что не было разрушений гражданской инфраструктуры, хотя информация о состоянии военной инфраструктуру отсутствует.

Воздушная тревога была объявлена над городом и частью Крыма, что привело к закрытию Крымского моста для автомобильного движения.

Украинские вооруженные формирования, вероятно, использовали ракеты типа ATACMS с кассетными боеприпасами, что указывает на опасность для жителей. Кроме того, в момент атаки в море замечен разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США в нейтральных водах, что стало дополнительным элементом в этом событии.

Вслед за Севастополем атака беспилотников произошла в Краснодарском крае, где их целью стал еще один нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Ранние данные указывают на возгорание, которое было быстро ликвидировано.

Отчеты оперативного штаба региона сообщают о более чем 10 беспилотниках, атаковавших районы Славянский и Кущевский.

Удалось перехватить некоторые дроны, но есть информация об обломках, упавших и приведших к возгоранию в Кущевском районе. На данный момент на месте происшествия действуют аварийные службы, а также продолжают поступать сообщения об упавших осколках и снарядах.

Дарья Тимофеева

Фото: https://iz.ru