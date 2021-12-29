В Следкоме Севастополя опрашивают найденную 8-летнюю девочку

Ребенка приютила женщина

В Севастополе неравнодушными гражданами была найдена 8-летняя школьница, о которой сутки не было никаких вестей. В Следкоме сообщили, что в настоящий момент она доставлена в следственный отдел по Гагаринскому району для установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения.

Напомним, ранее было заведено уголовное дело по факту исчезновения этой девочки. Вчера утром она ушла из дома по улице Павла Корчагина в школу и не вернулась.

«Установлено, что вчера поздним вечером жительница Гагаринского района, заметив в Динопарке одинокого ребенка, приютила его у себя, накормила, а утром девочка была передана правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

При изучении условий проживания ребенка следователи выявили неудовлетворительную обстановку в семье как с точки зрения содержания и воспитания, так и в целом — санитарно-эпидемиологических норм.

Ведомством поручено в рамках следствия дать оценку деятельности уполномоченных органов и социальных служб.

Напомним, ранее в Севастополе пожилая женщина обнаружила роющейся в помойке голодную и одетую не по погоде 9-летнюю девочку.

Ольга Сурикова