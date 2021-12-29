В Севастополе с нового года на 13% подорожает ТО

Сегодня, 29 ноября, на заседании правительства Севастополя принято постановление об увеличении платы на 13% за прохождение технического осмотра автомобильного транспорта.

«В среднем увеличение составит 13%. В основном оно связано с естественными инфляционными процессами и увеличением заработной платы сотрудников пунктов проведения технического осмотра, а также с исполнением требований законодательства по комплектованию современными техническими средствами этих пунктов – это видеонаблюдение, GPS оборудование», — рассказал начальник управления по тарифам Константин Оренштейн.

Также руководитель управления по тарифам отметил, что с марта этого года вступают в силу изменения в федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств, которые определяют, что плата за проведение технического осмотра будет пересматриваться ежегодно.

Ранее, в Севастополе размер этой платы устанавливался в 2016 году и с тех пор не повышался.

По словам Оренштейна, для легкового автомобиля вместимостью менее 8 человек цена ТО увеличится с 510 руб. до 559 руб., а для грузовика грузоподъёмностью до 3, 5 тонн с 544 руб. до 596 руб.

Напомним, в октябре этого года Банк России опубликовал проект указания ЦБ по изменению тарифов ОСАГО.

В ряде регионов России снизится региональные коэффициенты, применяемые для расчета конечной цены полиса, но не для Севастополя и Симферополя. Для нашего города, как и для столицы Крыма, региональная составляющая вырастет.

Дмитрий Островский