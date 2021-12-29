Севастополь получит еще более 65 миллионов на борьбу с коронавирусом

На обеспечение ковидных госпиталей

Севастополю из федерального бюджета будет направлено 65,2 миллиона рублей на борьбу с COVID-19. Сегодня, 29 декабря, на заседании правительства были внесены необходимые изменения в программу развития здравоохранения Севастополя.

Планируется, что средства будут направлены на приобретение и ремонт медицинского оборудования, обеспечение ковидных госпиталей кислородом, а также закупку средств индивидуальной защиты.

«В рамках постановления мы перераспределяем 8,7 млн рублей, которые поступили к нам из бюджета Москвы. Эти средства пойдут на дооснащение технологическим оборудованием больницы №5», -сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Правительство России на борьбу с коронавирусом направило регионам 10 миллиардов рублей.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил подготовить пакет документов для получения дополнительного финансирования из федерального бюджета для города, как для региона свободного от COVID – 2019.

Ольга Сурикова