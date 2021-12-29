В Севастополе разыскивают 8-летнюю девочку

Уже сбегала из дому

В Севастополе без вести пропала 8-летняя Зарина Прасолова. Она вышла из дома в школу утром 28 декабря и до сих пор её местонахождение неизвестно.

В Следственном комитете, который уже возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка сообщили, что девочку со слов очевидцев неоднократно видели в районе ТЦ «Апельсин» Гагаринского района.

«Для проведения поисковых работ сформировано несколько групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома. Организован информационный обмен с правоохранительными органами, службами взаимодействия», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Отмечается, что девочка и раньше уходила из дома.

Следователи работают с близкими людьми девочки и кругом знакомых.

Также изучается обстановка в семье несовершеннолетней. Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин ее ранее имевших место уходов.

Напомним, ранее в Севастополе разыскивали пропавшего на сутки восьмилетнего Саши Волкова.

Ольга Сурикова