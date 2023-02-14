В Сирии под завалами родилась девочка

В Сирии женщина смогла родить прямо во время страшного землетрясения. Девочка появилась на свет под завалами дома в Джендересе, который расположен к северо-западу от Алеппо, пишет Daily Mail.

Сначала появилось видео, на котором один из спасателей выносит новорожденную из руин. Ее нашли, когда она была еще связана пуповиной с умершей матерью. Сама женщина погибла вместе со своим мужем и четырьмя другими детьми.

Девочку доставили в детскую больницу в городе Арфине, где управляющий лечебницей доктор Халид Аттия выбрал для нее подходящее имя — Айя, что в переводе с арабского означает «чудо».

Сейчас уже тысячи семей предложили удочерить Айю. Но, как правило, усыновить должны ближайшие родственники. Медики ждут, пока ситуация в стране стабилизируется после такой страшной трагедии, и девочку смогут передать опекунам.

«Я никому не позволю ее удочерить. Пока за ней не придет кто-нибудь из ее дальней семьи, я буду заботиться о ней, как о родной», — заявил врач, у которого тоже есть годовалая дочь. Сейчас обеих детей кормит грудью его жена.

По словам доктора, состояние новорожденной улучшается с каждым днем. Сначала были опасения, что у нее поврежден позвоночник, так как на спине при обнаружении были ссадины от обломков, но все обошлось. Планируется, что ее возьмет под опеку Салах аль-Бадран — дядя ее отца.

Напомним, число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек. Поиски выживших еще продолжаются.

Ольга Сурикова