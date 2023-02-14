В Севастополе обещают штормовой ветер и мокрый снег

МЧС предупреждает севастопольцев об ухудшении погоды: ветер северо-западный 15–20м/с.
Горожан призывают придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.
При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.
В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах и побережьях вблизи воды.
Дарья Тимофеева
Фото: https://vk.com/wall-30898895_230156