В Севастополе обещают штормовой ветер и мокрый снег

МЧС предупреждает севастопольцев об ухудшении погоды: ветер северо-западный 15–20м/с.

Горожан призывают придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.

В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах и побережьях вблизи воды.

Дарья Тимофеева

Фото: https://vk.com/wall-30898895_230156