Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек

Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции сообщило, что в стране в результате землетрясения на юго-западе страны подтверждена гибель 31 643 человек. При этом в Сирии погибли по меньшей мере 4574 человека.

Добавим, что 12 февраля из-под руин спасатели извлекли троих живых детей — 7 месяцев, 6 и 8 лет, малыши пробыли там больше 6 дней, дети переданы медикам.

Роскосмос опубликовал фото тектонического разлома после землетрясений в Турции.

Снимок сделан со спутника — аппарата «Канопус-В», задействованного в космическом мониторинге территории на юго-востоке Турции.

Ольга Сурикова