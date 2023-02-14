Скелетированный труп обнаружен в Севастополе в районе улицы Хрусталева

В Севастополе несколько дней назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева обнаружен скелетированный труп. При нем находилась наплечная сумка, мобильный телефон, пачка сигарет и несколько сотен рублей.

Установлено, что обнаруженные останки находились на безлюдном земельном участке около одного года и предположительно принадлежат мужчине, умершему при неизвестных обстоятельствах. Признаки насильственной смерти не выявлены, сообщили в пресс-службе полиции города.

В результате проведенной ДНК-экспертизы установлено, что тело принадлежит гражданину 1974 года рождения. Благодаря возможностям ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Севастополю была оперативно установлена личность умершего мужчины.

В настоящее время по данному факту продолжается проверка.

Читайте также: В Крыму в багажнике сожженного автомобиля найден труп с пулевым ранением

Ольга Сурикова