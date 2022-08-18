В Симферополе задержаны подростки, которые хайповали катанием в бассейне

В Симферополе задержали подростков, которые снимали видеоролик, разъезжая по центру города в бассейне в прицепе машины.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик с участием молодого человека, передвигающегося в прицепе транспортного средства с нарушением правил дорожного движения. Сотрудниками УГИБДД проведена проверка, в результате которой установлена личность водителя автомобиля и пассажира. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей Симферополя», – сообщили в пресс-службе симферопольского УМВД.

В отношении 17-летнего блогера составлен административный протокол, а в отношении 16-летнего водителя составлено 5 административных протоколов.

Напомним, ранее привлечены к ответственности молодые люди, которые ради хайпа устроили катания по центру Симферополя на матрасе, привязанном к автомобилю.

Ольга Сурикова