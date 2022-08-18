К памятнику Первым защитникам Севастополя зарастает «народная тропа»

Высокие кустарники, трава поднимающая бетонные плиты и за этими густыми зарослями сейчас что называется спрятан памятник Первым защитникам Севастополя – личному составу военно-морского училища береговой обороны.

Установлен он на Мекензиевых горах, на территории вдоль Симферопольского шоссе. В память о героях, которые первыми стали на защиту подступов Севастополя в 1941 году. Это были курсанты, офицеры, политработники военно-морского училища береговой обороны. Они сдерживали в первые дни Великой Отечественной войны немцев до прибытия Приморской армии.

В социальной сети ВКонтакте в группе «Черный список Севастополя» жители разместили пост, в котором показали нынешнее удручающее состояние мемориала. Его теперь и не так просто найти и пройти к нему. Густые заросли скоро навсегда скроют гранитную глыбу и плиту с лавровой ветвью и Орденом Красного знамени.

Напомним, Севастополь славится огромным количеством памятников. Но периодически поднимается вопрос с их заброшенным состоянием. Так, недавно писали, что рушится памятник воинам 3-го бастиона.

Ольга Сурикова

Фото: Черный список Севастополя/vk.com