В Симферополе юные блогеры устроили покатушки на матрасе по центральной улице

Все привлечены к ответственности

Молодые люди ради хайпа устроили катания по центру Симферополя на матрасе, привязанном к автомобилю. За что водителя привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе МВД по Республики Крым.

«На проспекте Кирова в районе площади Ленина города Симферополя водитель, управляющий автомобилем «Лада Приора», усадил в багажник двоих друзей, а к кузову прицепил матрас с лежащим на нем человеком, который возил по центральным улицам города. Такими действиями водитель подверг опасности своих пассажиров, создавал помехи другим участникам дорожного движения, а также нарушил общественный порядок, – говорится в сообщении полиции.

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Свои действия нарушители объяснили желанием привлечь внимание к паблику в социальных сетях. Их личность была установлена.

Водитель привлечен к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства: за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля, за отсутствие страхового полиса, за управление автомобилем и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

На всех четверых нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ», – говорится в сообщении МВД.

В отношении несовершеннолетнего блогера, который катался на матрасе, составлен административный протокол, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу и принятия мер профилактического характера.

Совершеннолетним участникам, а также родителям несовершеннолетнего грозит наложение административного штрафа в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ольга Сурикова