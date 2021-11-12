В Симферополе задержана группа фальшивомонетчиков

Деньги приносили из леса В Симферополе задержана группа лиц из шести человек за сбыт фальшивых рублей. Задержаны они сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России.

Было установлено, 33-летний симферополец получил 15 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей посредством двух закладок в лесу.

Он передал их пятерым знакомым для дальнейшего распространения. Соучастники сбывали банкноты в магазинах, на рынках и оплачивали услуги такси и доставки еды.

«Договоренность между злоумышленниками состояла в том, что после реализации фальшивых денег, организатору возвращалось 4 тысячи рублей, а сдачу подельники оставляли себе, — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.