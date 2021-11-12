В Симферополе задержана группа фальшивомонетчиков

Деньги приносили из леса
В Симферополе задержана группа лиц из шести человек за сбыт фальшивых рублей. Задержаны они сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России.
Было установлено, 33-летний симферополец получил 15 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей посредством двух закладок в лесу.
Он передал их пятерым знакомым для дальнейшего распространения. Соучастники сбывали банкноты в магазинах, на рынках и оплачивали услуги такси и доставки еды.
«Договоренность между злоумышленниками состояла в том, что после реализации фальшивых денег, организатору возвращалось 4 тысячи рублей, а сдачу подельники оставляли себе, — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Одна из задержанных указала торговые точки, где она сбывала фальшивые купюры. Большая часть поддельных банкнот изъята и приобщена к материалам уголовного дела.
Подельникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Напомним, прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в сбыте поддельных денег на общую сумму 350 тыс. рублей.
Ольга Сурикова