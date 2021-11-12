Шесть самолетов-разведчиков НАТО были замечены за сутки в районе Черного моря

Военная активность НАТО продолжает расти

Радиолокационные средства зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки засекли шесть разведывательных самолетов НАТО в районе Черного моря. Об этом со ссылкой на данные министерства обороны РФ сообщил телеканал RT.

«Радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем», – сообщает ведомство.

В минобороны заявили, что активность воздушной разведки НАТО у границ России в Черном море продолжает расти.

По информации «Интерфакс», на море за действиями кораблей ВМС США следят три российских корабля – патрульный корабль «Павел Державин», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Эссен» и флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва».

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В минобороны РФ также отметили, что возросшая активность США в Черном море связана с изучением возможного театра военных действий и военным освоением Украины.

Ольга Сурикова