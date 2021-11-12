Украинские офицеры, покинувшие Крым, до сих пор не получили жилье на родине

Бездомными остаются даже адмиралы

Многие военнослужащие, покинувшие Крым в 2014 году, не могут до сих пор получить жилье в Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила депутат Верховной Рады Елена Хоменко.

«Офицеры, среди которых даже адмиралы, которые отдали службе в Военно-морских силах Украины 39 лет, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», – сказал Хоменко, пишет РИА Новости.

По ее словам, жилье получить не могут офицеры от лейтенантов до наивысших званий.

Отметим, еще 24 марта 2014 года, после референдума о присоединении Крыма и Севастополя к России, Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента Украины, подписал указ, предусматривающий вывод подразделений ВСУ с территории Крыма. Часть военнослужащих, преимущественно из центральных и западных областей Украины, приняли решение покинуть полуостров.

Ольга Сурикова