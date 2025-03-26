В Симферополе водителю автобуса, совершившему ДТП с шестью погибшими, избрана мера пресечения

Следственными органами СК России водителю автобуса предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как отметили в ведомстве, установлено, что утром 24 марта водитель рейсового автобуса в районе села Укромное, нарушив правила безопасности дорожного движения, столкнулся с припаркованным у обочины большегрузом с прицепом. В результате трагедии погибли 6 пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых 8 несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами.

Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн рублей.

Ольга Сурикова

Фото: ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю