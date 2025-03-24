Водитель рейсового автобуса в Крыму рассказал, как произошло ДТП, в котором погибли шесть человек

Сегодня утром произошло ДТП под Симферополем, в котором погибли шесть человек.
Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли шесть человек
Установлено, что водитель был трезв.
По предварительным данным, около 07:30 на автодороге Евпатория-Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту «Аркадьевка-Симферополь» в направлении Симферополя, допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом.
Предварительно, в автобусе находились тридцать человек.
В результате ДТП погибли шесть человек, находившиеся в автобусе, более 20 человек получили травмы.
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Ольга Сурикова
Фото: МЧС России по Крыму
Видео: УМВД России по Республике Крым