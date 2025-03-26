Балаклаву включат в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

В Севастополе появятся новые гостиницы благодаря новому федеральному проекту

Севастополь вслед за Крымом будет включен в проект по строительству крупных курортов на побережье в рамках новой федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Инициатива была озвучена на совещании по реализации проекта с участием вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Грандиозные по своим масштабам рекреационные кластеры появятся в 10 российских регионах, Севастополь войдет в их число по поручению президента России.

В нашем городе появится курорт «Балаклава» на «более 4 тыс. номеров и 3 тыс. рабочих мест».

Дорожная карта уже разработана и утверждена, и сейчас идёт работа по планировке территорий и разработке проектно-сметной документации, сообщил Дмитрий Чернышенко.

«Новые курорты – это точки роста для каждого региона. Увеличение туристического потока даёт импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики страны», – убеждён зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Десятке вошедших в проект регионов он пообещал и ремонт дорог, ведущих к достопримечательностям и другим туристическим местам.

Планируется, что при реализации в стране увеличится номерной фонд на 77 тыс., будет создано более 90 тыс. новых рабочих мест и удастся привлечь около 10 млн дополнительных туристов в год.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова