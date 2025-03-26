В Белгородской области при выполнении редакционного задания трагически погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева.

Сегодня утром в Белгородской области автомобиль съемочной группы «Первого канала» наехал на мину. В результате детонации погибла военный корреспондент Анна Прокофьева. Ее коллега-оператор тяжело ранен.

Это уже четвертая гибель русских военных журналистов за последние несколько дней. Как уже сообщалось, до этого на территории ЛНР в результате удара вражеских РСЗО погибли журналисты телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели, а также корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«Киевский режим прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать», — заявила Мария Захарова после гибели военкора Прокофьевой.

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Ольга Сурикова

Фото: Журналистка Z/Telegram