Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн рублей

Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в ДТП, которое произошло 24 марта в Симферопольском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тыс. рублей.
Глава Республики Крым выразил при этом соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, трагическое ДТП произошло в 24 марта утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус «Аркадьевка – Симферополь» врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.
Ольга Сурикова
Фото: ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю